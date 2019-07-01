Первый канал изменит механизм голосования в шоу «Голос»

Система голосования в шоу «Голос» будет обновлена, объявила пресс-служба Первого канала. «Усовершенствованный механизм будет готов до старта новых сезонов шоу», — сообщила пресс-служба телеканала, не став уточнять подробности.

Новый сезон «Голоса» должен начаться осенью. Точная дата пока не объявлена.

В апреле победительницей шоу «Голос.Дети» была объявлена дочь певицы Алсу Микелла Абрамова. Однако результаты финала были аннулированы после того, компания Group-IB сообщила о выявлении накруток в ходе голосования. Первый канал объявил победителями всех финалистов (дочь Алсу в спецвыпуске не участвовала) и пообещал усовершенствовать механизм голосования в шоу.

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