Дочь Алсу выиграла в финале «Голос.Дети». Первый канал начал проверку возможной подтасовки голосования

Вадим Тараканов / ТАСС

Первый канал организовал проверку результатов голосования в финале шоу «Голос.Дети», показанного в эфире вечером 26 апреля, сообщили РБК и «Газета.ру». «Есть признаки аномального голосования», — сказал источник РБК на Первом канале. В ходе проверки планируется выяснить, «не модерировалось ли голосование в пользу одного из участников». В пресс-службе Первого канала официально подтвердили, что телеканал начал проверку голосования из-за «некоторых аномальностей».

Из девяти финалистов шестого сезона шоу в заключительный этап «Голоса» прошли Валерий Кузаков, Ержан Максим и Микелла Абрамова. Победительницей стала 10-летняя Абрамова, дочь певицы Алсу и банкира Яна Абрамова. Она получила 56,5% голосов зрителей. За Ержана Максима проголосовали 27,9%, за Валерия Кузакова — 15,6%.

Источник РБК не пояснил, о каких признаках аномального голосования идет речь. Результат Абрамовой (56,5%) высокий, но не беспрецедентный для российского «Голос.Дети». В первом сезоне Алиса Кожикина победила с результатом 58,2%, в третьем Данил Плужников набрал 61,7% в суперфинале. Победителя «Голос.Дети» определяют SMS-голосованием зрителей.

Микелла Абрамова. «Ты здесь» — Финал — Голос.Дети — Сезон 6 The Voice Kids Russia/Голос Дети

Микелла Абрамова получила право выступить в финале шоу «Голос.Дети» после того, как победила в зрительском голосовании для участников, выбывших на предыдущем этапе, отмечает «Газета.ру». В середине апреля один из наставников проекта Светлана Лобода отказалась взять Абрамову в финал. После этого Алсу призвала своих поклонников поддержать ее дочь голосами, чтобы та смогла пройти в финал конкурса.

Продюсер певицы Светланы Лободы Нателла Крапивина написала в инстаграме после финала, что для команды Лободы «история „Голоса“ окончена». «Я бы многое могла сказать. Но, я промолчу. Я счастлива, что у нас были наши дети: чистые, талантливые, честные. Я знаю, что интернет взорван и такого градуса я не чувствовала давно», — сказала она. Крапивина призвала поклонников не обвинять детей, потому что «они ни в чем не виноваты».

Первый канал по неизвестной причине снял с эфира документальный фильм «Голос. На самой высокой ноте», который должен был выйти в 10:15 утра 27 апреля. Фильм готовили заранее, после финала в него должны были внести уточнение о том, кто стал победителем. На Первом канале не комментировали изменение в сетке телевещания.

Вокальное телевизионное шоу «Голос.Дети», по данным Mediascope, лидирует среди развлекательных программ на российском телевидении. Иногда шоу опережает по доле аудитории воскресные аналитические программы.

Александр Бакланов