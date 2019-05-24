Дочь Алсу отказалась участвовать в специальном выпуске шоу «Голос. Дети». Ее победа в финале была аннулирована
Источник: Meduza
Микелла Абрамова, дочь певицы Алсу и банкира Яна Абрамова, отказалась принять участие в специальном выпуске шоу «Голос. Дети», которое запустили в эфир через неделю после того, как результаты финала конкурса были отменены из-за накруток голосов.
Абрамова стала победительницей финала, результаты которого впоследствии аннулировали.
«Голос. Дети» — одна из самых популярных передач на российском телевидении. По итогам шестого сезона конкурса было объявлено, что Микелла Абрамова набрала около 56% голосов телезрителей. Результаты конкурса были оспорены: компания Group-IB, к которой обратился Первый канал для проверки итогов финала, выявила накрутки голосов.