Group-IB объявила о накрутке голосов в финале проекта «Голос.Дети»

Компания по кибербезопасности Group-IB выявила накрутки в ходе голосования в финале программы «Голос.Дети».

Как выяснили специалисты, в поддержку участника под номером 7 (это была победительница шоу ) была устроена массированная автоматизированная отправка СМС, в которой участвовали около 300 номеров, принадлежащих одному оператору. Они отправили более 8 тысяч СМС.

Кроме того, в одном из регионов с помощью ботов было совершено более 30 тысяч звонков в пользу одного из участников. Кто именно это был, в Group-IB пока не сообщают.

Были ли зафиксированы накрутки в пользу кого-то, кроме Микеллы Абрамовой, из сообщения неясно. В Group-IB подчеркнули, что отчитались лишь о результатах первого этапа расследования и планируют завершить работу до конца месяца, передает РБК.

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