Первый канал аннулировал результаты финала шоу «Голос.Дети»

Первый канал аннулировал результаты финала , сообщает РБК.

О решении было объявлено после того, как компания Group-IB сообщила о выявлении накруток в ходе голосования — в том числе о том, что в пользу победительницы шоу Микеллы Абрамовой было отправлено более 8 тысяч СМС с помощью ботов. Были ли накрутки в пользу других участников, в Group-IB не уточнили.

«Промежуточные результаты проверки подтверждают, что на голосование было оказано внешнее воздействие, которое повлияло на итог шоу», — цитирует представителей Первого канала РБК.

Читайте также Дочь Алсу выиграла в финале «Голос.Дети». Первый канал начал проверку возможной подтасовки голосования