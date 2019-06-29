«В первый раз слышу». Путин заявил, что не знает о деле против основателя автодилера «Рольф»

Президент России Владимир Путин не знает об против основателя крупнейшего российского автодилера «Рольф» Сергея Петрова и топ-менеджеров компании. Об этом Путин заявил на пресс-конференции по итогам саммита G20 в Осаке.

«В отношении господина Петрова я ничего не знаю, в первый раз слышу. Я же здесь находился, вы говорите, это в Москве произошло. Это не та информация, которую мне докладывают в режиме онлайн. Я с ним не знаком, ничего не знаю о его бизнесе и не могу прокомментировать, справедливо ли [его уголовное преследование]», — сказал Путин.

Он отметил, что не может взять под свой контроль «все дела подобного рода», но пообещал запросить информацию по делу «Рольфа».

Накануне суд отправил под домашний арест топ-менеджера «Рольфа» Анатолия Кайро. Кроме него, по уголовному делу проходят еще три человека. Среди них — основатель «Рольфа» Сергей Петров. Бизнесмен отрицает свою причастность к выводу средств. Сейчас Петров находится за границей; он заявил, что не собирается возвращаться в Россию.

Сергей Петров занимает 114-е место в списке богатейших российских бизнесменов по версии Forbes; его состояние оценивается в 900 миллионов долларов. В марте 2019 года Forbes включил Петрова в список из 15 бизнесменов, изменивших представление о России в мире.