Суд отправил под домашний арест топ-менеджера «Рольфа» по делу о выводе за рубеж четырех миллиардов рублей

Суд в Москве отправил под домашний арест директора департамента развития бизнеса группы компаний «Рольф» Анатолия Кайро, обвиняемого по о выводе за рубеж четырех миллиардов рублей. Об этом пишет «Интерфакс».

По информации «Открытых медиа», в суде следователь заявил, что купля-продажа акций не является предпринимательской деятельностью.

По версии следствия, в 2014 году Кайро и другие топ-менеджеры «Рольфа» вывели средства, полученные от деятельности автодилера, в пользу кипрской компании Panabel Limited. Для этого они по завышенной стоимости купили у нее акции компании «Рольф Эстейт».

Всего по делу проходят четыре человека. Среди них — основатель «Рольфа» , в пользу которого, как утверждает следствие, выводились деньги. Петров отрицает свою вину. Сейчас бизнесмен находится за границей; он заявил, что не собирается возвращаться в Россию.

«Рольф» — крупнейший автодилерский холдинг в России, созданный в 1991 году. В 2018 году выручка компании составила 229,7 миллиарда рублей.