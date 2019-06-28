Жителя Архангельской области оштрафовали на 15 тысяч рублей за комментарий в ВК. Он критиковал Путина за поездку на КамАЗе без ремня безопасности

Суд Архангельской области оштрафовал на 15 тысяч рублей жителя поселка Авнюга Георгия Миняева по об оскорблении власти.

Поводом к административному наказанию стал его комментарий к видеоролику в сети «ВКонтакте», на котором президент РФ Владимир Путин едет за рулем КамАЗа по Крымскому мосту не пристегнутым ремнем безопасности. В комментарии Миняева, в частности, присутствовало слово «дебилоид», отмечает издание 29.ru. Комментарий был сделан в мае 2018 года, практически за год до вступления в силу закона об оскорблении власти, и сейчас удален родственниками Миняева.

Сам он связывает свое преследование с тем, что является участником протестов против строительства мусорного полигона на станции .

В феврале 2019 года на Георгия Миняева также было заведено уголовное дело об оправдании терроризма — он опубликовал во «ВКонтакте» ролик с речью полковника .