игры

Если люди называют вас вором — это обидно? А если кем-нибудь сказочным? Поставьте себя на место президента известно какой страны

В марте 2019 года Владимир Путин подписал закон об оскорблении власти. Спустя месяц жителя новгородской области оштрафовали на 30 тысяч за фразу «Путин сказочный *******», опубликованную во «ВКонтакте». Зато 30 мая жителю Татарстана отменили штраф за баннер «Путин — вор». Впрочем, позже пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сказал, что, по его мнению, эта надпись «абсолютно оскорбительна». А если бы вы были президентом, вас бы это обидело? А что насчет других ругательств в ваш адрес?

Начать игру