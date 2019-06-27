Минкультуры не стало менять статус урочища Сандармох. Это ставит под вопрос законность раскопок, которые проводило там РВИО

Министерство культуры РФ не стало понижать статус мемориального кладбища жертв политических репрессий «Сандармох» с «памятника истории» до «достопримечательного места».

Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на управление по охране объектов культурного наследия Карелии, которое просило о пересмотре статуса урочища Сандармох.

Как сообщила изданию начальник управления Юлия Алипова, Минкультуры сочло, что пересматривать статус нельзя без государственной историко-культурной экспертизы. Управление, по ее словам, «прорабатывает вопрос об изыскании возможности проведения» такой экспертизы.

Сохранение за Сандармохом статуса «памятника истории» имеет особое значение в рамках дискуссии о законности раскопок, которые летом 2018 года проводило Российское военно-историческое общество (РВИО). Какие-либо земляные работы в границах «памятника истории» можно проводить лишь со специальным разрешением. У РВИО такого разрешения не было, но местные власти и представители общества заявляли, что раскопки можно проводить без него, так как у урочища статус «достопримечательного места».

Массовые захоронения репрессированных в урочище Сандармох в конце 1990-х обнаружил глава карельского отделения «Мемориала» Юрий Дмитриев. В 2016 году Дмитриева обвинили в изготовлении детской порнографии из-за снимков несовершеннолетней приемной дочери, но позднее оправдали. Затем историка обвинили в насильственных действиях сексуального характера в отношении приемной дочери. Процесс по второму делу Дмитриева пока не завершен.

РВИО проводило раскопки в Сандармохе, проверяя версию о том, что в урочище захоронены не репрессированные, а пленные советские солдаты, которых расстреляли финны. Против раскопок выступали родственники репрессированных, а также хранитель Сандармоха, директор Медвежьегорского городского музея Сергей Колтырин. В частности, указывали они, речь могла идти о попытке переписать историю.

Сергей Колтырин в октябре 2018 года был обвинен в развратных действиях в отношении несовершеннолетних. И Дмитриев, и Колтырин свою вину категорически отрицают. В конце мая Колтырина приговорили к девяти годам колонии.