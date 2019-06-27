Глава ЦИК Элла Памфилова допустила отмену муниципальных выборов в Петербурге из-за нарушений

Руководитель Центризбиркома Элла Памфилова допустила возможность отмены предстоящих выборов муниципальных депутатов в Петербурге. Об этом она заявила «Эху Москвы в Санкт-Петербурге».

«Я поручила правовикам проработать возможность этого, если это безобразие не удастся остановить», — цитирует Памфилову издание.

Ранее представители оппозиции пожаловались на то, что в десятках округов Петербурга скрывали сведения о назначении муниципальных выборов и мешали независимым кандидатам подавать документы, создавая искусственные очереди.

Городская избирательная комиссия признала нарушения в пяти муниципалитетах. Центризбирком отправил в Петербург около 15 своих представителей для мониторинга ситуации.

Выборы депутатов в 109 из 111 муниципальных округов Петербурга должны пройти в единый день голосования, 8 сентября. В тот же день в городе будут выбирать губернатора.

В сентябре 2018 года в Приморье отменили результаты досрочных выборов губернатора из-за нарушений на 13 участках во Владивостоке. В декабре в регионе прошли повторные выборы.