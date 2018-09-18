Во Владивостоке отменили итоги выборов губернатора на 13 участках
Территориальная избирательная комиссия (ТИК) Советского района Владивостока отменила результаты второго тура выборов губернатора Приморья на 13 участках.
Результаты выборов отменили из-за подозрений, что их пытались фальсифицировать, сообщил ТАСС представитель ТИК. Он объяснил, что итоги голосования на этих участках до сих пор не направили в государственную автоматизированную систему «Выборы».
При подсчете голосов в здание избиркома пришли сотрудники Государственной противопожарной службы, из-за чего члены комиссии не смогли обработать полученные данные, говорится в решении ТИК, которое опубликовало движение «Голос».
Второй тур выборов губернатора Приморского края прошел 16 сентября. Кандидат от КПРФ Андрей Ищенко лидировал после подсчета 97% протоколов, однако после обработки 99% протоколов на первое место вышел кандидат от «Единой России» Андрей Тарасенко.
Ищенко заявил, что итоги выборов фальсифицировали при подсчете голосов и объявил бессрочную акцию протеста. Его представители направили в краевой избирком жалобы на подтасовки голосов в крупных городах Приморья.
Центризбирком РФ пообещал подвести окончательные итоги выборов в Приморье после изучения всех жалоб. 18 сентября ЦИК сообщил, что после обработки 100% бюллетеней Тарасенко набрал 49,55% голосов и обошел Ищенко на полтора процентных пункта. В ЦИК не уточнили, считают ли эти результаты окончательными.