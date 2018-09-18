Во Владивостоке отменили итоги выборов губернатора на 13 участках

Территориальная избирательная комиссия (ТИК) Советского района Владивостока отменила результаты второго тура выборов губернатора Приморья на 13 участках.

Результаты выборов отменили из-за подозрений, что их пытались фальсифицировать, сообщил ТАСС представитель ТИК. Он объяснил, что итоги голосования на этих участках до сих пор не направили в государственную автоматизированную систему «Выборы».

При подсчете голосов в здание избиркома пришли сотрудники Государственной противопожарной службы, из-за чего члены комиссии не смогли обработать полученные данные, говорится в решении ТИК, которое опубликовало движение «Голос».