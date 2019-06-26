Сотрудник штаба Навального в Петербурге сообщил об избиении возле избиркома

Сотрудник штаба Алексея Навального в Петербурге Александр Шуршев сообщил в твиттере, что на него напали возле здания избирательной комиссии муниципального округа «Екатерингофский».

В интервью «Фонтанке» Шуршев сообщил, что на него напал мужчина, когда он пытался снять на телефон очередь из, предположительно, подставных кандидатов в муниципальные депутаты. «Он побежал за мной, я споткнулся, он начал пинать меня, выхватывать телефон. Охранник просто стоял надо мной и ничего не делал», — рассказал пострадавший.

Шуршев руководит в петербургском штабе Навального кампанией по выборам муниципальных депутатов.

«Фонтанка» отмечает, что еще одно нападение на независимых кандидатов произошло в избиркоме «Ржевка». Когда те попытались войти в здание, им помешали люди, сидевшие в очереди. Кандидатов стали зажимать дверью и душить.

Как сообщил «Интерфакс», на угрозы также жаловались кандидаты, пытавшиеся подать документы в избирком «Академическое».

В полиции пока не комментировали случившееся.

Во второй половине июня кандидаты в муниципальные депутаты в Петербурге столкнулись с тем, что в избиркомах создают искусственные очереди из спортсменов и курсантов Военно-медицинской академии. Из-за очередей независимые кандидаты не могут подать документы, необходимые для регистрации.

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