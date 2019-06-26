В петербургском избиркоме признали нарушения при назначении выборов в пяти муниципалитетах

Рабочая группа Санкт-Петербургской избирательной комиссии признала, что в пяти муниципалитетах власти нарушили сроки уведомления общественности о назначении . Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на члена избиркома Олега Зацепу.

Речь идет о муниципальных образованиях Ржевка, Екатерингофское, Сергиевское, Сампсониевское и Академическое. В первых трех случаях рабочая группа рекомендовала отсчитывать начало выборов не с 9-10 июня, а с 20-го, 24-го и 25 июня соответственно; кандидаты смогут подать документы в течение 20 дней от этих дат, следует из сообщения «Интерфакса».

Какие рекомендации были приняты для двух других районов, «Интерфакс» не уточняет. Агентство также упомянуло рассмотрение жалоб на избиркомы Звездного и Гагаринского округов, но не сообщило о его результатах. В еще одном муниципалитете — Пискаревке — рабочая группа попросила автора жалобы принести подтверждение из библиотеки, что туда вовремя не доставили газету с объявлением о выборах.

Окончательное решение по жалобам избирком примет 27 июня.

Представители оппозиции жаловались на нарушения с целью помешать их регистрации на выборах в десятках петербургских муниципалитетов. Помимо попыток скрыть факт назначения выборов речь шла о физических помехах при подаче документов: некоторые избиркомы оказывались закрыты в рабочее время, в других выстраивались искусственные, по мнению оппозиционеров, очереди из потенциальных кандидатов.

ЦИК РФ отправил в Петербург около 15 своих представителей для мониторинга ситуации. Зампред комиссии Николай Булаев выразил уверенность, что в ходе муниципальных выборов в Петербурге не будет «серьезных нарушений».

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