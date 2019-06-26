Казахстан и Россия договорились о компенсации за грязную нефть в нефтепроводе «Дружба»
Российская сторона выплатит Казахстану фиксированную компенсацию за загрязнение нефти в нефтепроводе «Дружба», сообщает Reuters со ссылкой на источники.
Размер компенсации будет определен в долларах за баррель. Сумма пока не уточняется.
В «Казтрансойле» подтвердили факт переговоров о компенсации, добавив, что ждут документы от «Транснефти». Комментарии российской компании пока получить не удалось.
Reuters отмечает, что договоренность с Казахстаном о компенсации «сдвинет процесс возмещения убытков с мертвой точки и станет прецедентом для других пострадавших компаний», среди которых «Роснефть» и «Сургутнефтегаз».
Казахстан экспортирует нефть через российский порт Усть-Луга, используя, в том числе, нефтепровод «Дружба».
В середине апреля в Белоруссии заявили о загрязнении хлорорганикой нефти, поступающей из России по нефтепроводу «Дружба». Прокачка нефти по нефтепроводу была остановлена на несколько недель.
В мае президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что его страна потеряла сотни миллионов долларов из-за грязной нефти. Официально компенсацию Белоруссия от России пока не потребовала.
В России из-за загрязнения нефти в «Дружбе» возбуждено уголовное дело, по которому четверо фигурантов арестованы, еще двое объявлены в розыск.