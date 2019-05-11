Александр Лукашенко: Белоруссия потеряла сотни миллионов долларов из-за «грязной» российской нефти

Ущерб от поступления в Белоруссию , по предварительным данным, составил сотни миллионов долларов. Об этом заявил белорусский президент Александр Лукашенко.

«Это огромный ущерб, нанесенный нефтепроводу, самому оборудованию на нефтепроводах и нефтеперерабатывающим заводам. И это огромный ущерб, который был нанесен стране. Мы недополучили определенную прибыль, валютную выручку, транзит — мы огромные деньги потеряли. Это сотни миллионов долларов», — сказал Лукашенко. Он отметил, что точная сумма ущерба станет известна после проверки белорусских НПЗ.

Лукашенко заявил, что еще не обсуждал компенсацию за поставки «грязной нефти» с Владимиром Путиным, но подчеркнул, что тот публично признавал наличие ущерба. «Он понимает, что надо ущерб компенсировать. <…> Какой? Специалисты посчитают. Думаю, россияне не должны это оспаривать. Что, мы с россиянами пойдем судиться по этому вопросу? Думаю, мы разберемся, кто кому что должен», — сказал президент Белоруссии.