Украина остановила транзит российской нефти через Белоруссию

Компания «Укртранснафта» приостановила транзит российской нефти через Белоруссию по магистральному нефтепроводу «Дружба», сообщается в фейсбуке компании.

Транзит приостановили, поскольку нефть «не соответствует качественным показателям», сообщили в компании. Кроме того, в Словакии отказались от приема некачественной нефти, а в Венгрии нет свободных резервуаров под сырье, добавили в «Укртранснафте».

В белорусской компании «Гомельтранснефть Дружба» подтвердили остановку транзита российской нефти, сообщает «БелТА». На участке «Мозырь-Броды» полностью остановлена перекачка нефти.

Белоруссия 19 апреля заявила о резком ухудшении качества нефти, поступающей из России. Минск ввел временные ограничения на экспорт нефтепродуктов, включая бензин.

В российской компании «Транснефть» признали, что нефть содержит повышенное содержание хлоридов, и пообещали возобновить поставки «чистой» нефти. 24 апреля Белоруссия сообщила, что начала получать «чистую» нефть на нефтеперерабатывающий завод в Новополоцке.