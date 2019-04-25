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Польша остановила транзит российской нефти из Белоруссии из-за ее плохого качества

БелТА
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Прокачка российской нефти по нефтепроводу «Дружба» из Белоруссии в Польшу приостановлена из-за ее плохого качества. Об этом сообщает агентство БелТА.

Как пояснили в белорусском «Гомельтранснефть Дружба», принимать нефть отказалась польская сторона. В Польше уточнили, что НПЗ в этой стране и в Германии не могут принимать и перерабатывать нефть с такими показателями, с которыми она поставляется сейчас. 

В «Гомельтранснефть Дружба» заявили, что на данный момент транзит по западному направлению полностью остановлен. Транзит в направлении Украины сохраняется.

21 апреля из-за ухудшения качества российской нефти Белоруссия временно ограничила экспорт нефтепродуктов, включая бензин. «Белнефтехим» пообещал потребовать компенсацию от российской стороны.

Днем 24 апреля по северной ветке нефтепровода «Дружба» начались поставки «чистой» нефти.

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