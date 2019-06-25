Курс грузинского лари упал до исторического минимума. В Грузии заявили, что это не связано с запретом авиарейсов из России

Национальный банк Грузии установил официальный курс лари на 26 июня на уровне 2,83 лари за доллар. Это абсолютный минимум для грузинской валюты с момента ее введения в 1995 году, пишет РБК.

Как отмечает РИА Новости, коммерческие банки Грузии продают доллар еще дороже — по 2,84-2,86 лари.

Глава министерства экономики Грузии Натия Турнава заявила, что падение курса лари не связано с запретом на авиаперелеты россиян в Грузию. «По нашей информации, макроэкономические параметры стабильны. Ничто не указывает на то, что мы имеем дело с долгосрочным колебанием. Думаю, речь идет о кратковременном колебании», — цитирует грузинского министра РИА Новости.

По словам министра, запрет перелетов россиян в Грузию пока не мог повлиять на курс грузинской валюты.

21 июня президент России Владимир Путин подписал указ, который с 8 июля запрещает российским авиакомпаниям перевозить россиян в Грузию. Грузинским авиакомпаниям также запретили летать в Россию.

Эти меры были введены из-за протестов, начавшихся в Тбилиси после выступления в парламенте депутата Госдумы РФ Сергея Гаврилова. В Кремле заявили, что его могут отменить, когда ситуация в Грузии вернется «в нерусофобское русло».

По разным оценкам, потери экономики Грузии в случае прекращения приезда в страну российских туристов составят от 100 до 750 миллионов долларов.