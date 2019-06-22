Российским авиакомпаниям запретили возить россиян в Грузию. Главное

Максим Шипенков / EPA / Scanpix / LETA

С 8 июля российским авиакомпаниям запрещено возить граждан из России в Грузию. В указе президента РФ Владимира Путина сказано, что запрет вводится «в целях обеспечения национальной безопасности». Путин поручил правительству помочь россиянам, находящимся в Грузии, вернуться в Россию. Президент посоветовал туроператорам воздержаться от продажи путевок в Грузию.

Решение принято на фоне многотысячных акций протеста в Тбилиси, на которых среди прочего звучат антироссийские лозунги, в том числе направленные против Владимира Путина. Первый митинг жестко разогнала полиция: более 300 задержанных, 240 пострадавших. Поводом для протестов стало выступление депутата Госдумы Сергея Гаврилова в парламенте Грузии. На заседании Межпарламентской ассамблеи православия он занял кресло спикера и обратился к собравшимся на русском языке. Оппозиция Грузии сорвала заседание, Гаврилов под охраной покинул страну.

Запрет на полеты в Грузию могут отменить, когда там нормализуется обстановка, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он считает, что Путин может пересмотреть свое решение, когда исчезнет «малейшая угроза для наших граждан». Песков добавил, что полеты решили запретить с 8 июля, поскольку к этому времени «истечет срок большинства туров, и все наши граждане смогут вернуться».

Многие российские авиакомпании объявили о прекращении рейсов в Грузию с 8 июля. В « » предложили всем, кто купил билеты с вылетом после этой даты, перенести поездку на более раннее время или вернуть полную стоимость билетов. Продажу билетов в Грузию с 8 июля также закрыли авиакомпании «Победа», S7, «Уральские авиалинии», Red Wings, Smartavia, выполняющие регулярные рейсы в эту страну. В большинстве компаний сообщили, что вернут пассажирам деньги за билеты. В Ростуризме сообщили, что пассажиры могут вернуть билеты в Грузию с вылетом 8 июля и позже и получить возврат стоимости в полном объеме.

Продолжат ли грузинские авиакомпании летать в Россию, пока неизвестно, сообщили «Интерфаксу» в Агентстве гражданской авиации Грузии. Рейсы между Грузией и Россией осуществляют авиакомпании Georgian Airways и MyWay Airlines. В Georgian Airways, в свою очередь, сообщили, что запрет распространяется только на российские компании, «поэтому мы продолжаем летать по расписанному графику».

В Грузии находится несколько тысяч российских туристов. В Ростуризме заявили 22 июня, что в стране отдыхают 1,5 тысячи организованных (то есть купивших путевки) туристов. В Ассоциации туроператоров России (АТОР) вечером 21 июня сообщили, что в Грузии может находиться примерно пять-семь тысяч организованных туристов, «но точно до 10 тысяч». «Самостоятельных [туристов] там на порядки больше, как минимум в два-три раза», — сказала исполнительный директор АТОР Майя Ломидзе. До конца года туры в Грузию купили 12-15 тысяч человек, большинство же россиян едут в страну самостоятельно, сообщили в Российском союзе туриндустрии.

Покупатели туров в Грузию имеют право требовать возврата денег после расторжения договора с туроператором, заявили в Ростуризме. В АТОР сообщили, что все туроператоры остановили продажу туров в Грузию. Людям, купившим путевки, туроператоры предложат вернуть деньги или выбрать другое направление, «в том числе, недорогую Турцию, Абхазию, российские курорты», говорят в ассоциации. На сайте ассоциации опубликована памятка для тех, кто купил тур в Грузию.

Власти Грузии назвали безопасными поездки в страну, несмотря на проходящие демонстрации. В Департаменте туризма Грузии сообщили, что правительство принимает меры, чтобы обеспечить безопасность путешественников по всей стране. «Все туристические направления и достопримечательности открыты для посетителей», — сказали в департаменте. Ведомство также привело телефонный номер горячей линии для туристов, где они могут получить дополнительную информацию: 0800 800 909.

Грузия — одно из самых популярных туристических направлений среди россиян, говорят представители билетных агрегаторов «Туту.ру» и Biletix. В 2018 году Грузию, по оценке местных властей, посетили 1,4 миллиона жителей России, что на 23,8% больше, чем годом ранее.

Александр Бакланов