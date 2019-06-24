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Когда Россия разрешит полеты в Грузию. Позиция Кремля
10:09, 24 июня 2019
Источник: Meduza
Россия с 8 июля запретит российским и грузинским авиакомпаниям перевозить россиян в Грузию. Также вводится запрет на продажу путевок. Отвечая на вопросы журналистов, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сказал, что четкий срок запрета не обозначен и пока ситуация в Грузии только ухудшается. Подробнее о том, как можно теперь попасть в Грузию, читайте
тут
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Фото в анонсе: aktugates / Shutterstock.com
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