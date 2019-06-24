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Когда Россия разрешит полеты в Грузию. Позиция Кремля

Источник: Meduza
Россия с 8 июля запретит российским и грузинским авиакомпаниям перевозить россиян в Грузию. Также вводится запрет на продажу путевок. Отвечая на вопросы журналистов, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сказал, что четкий срок запрета не обозначен и пока ситуация в Грузии только ухудшается. Подробнее о том, как можно теперь попасть в Грузию, читайте <a href="https://meduza.io/cards/rossiya-zapretila-vozit-turistov-v-gruziyu-kak-teper-tuda-mozhno-popast" target="_blank">тут</a>.
Россия с 8 июля запретит российским и грузинским авиакомпаниям перевозить россиян в Грузию. Также вводится запрет на продажу путевок. Отвечая на вопросы журналистов, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сказал, что четкий срок запрета не обозначен и пока ситуация в Грузии только ухудшается. Подробнее о том, как можно теперь попасть в Грузию, читайте тут.

Фото в анонсе: aktugates / Shutterstock.com