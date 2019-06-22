У парламента Грузии началась новая акция протеста

Оппозиционеры Грузии вышли на новую акцию протеста возле здания парламента страны в Тбилиси, сообщает «Грузия Online». Трансляцию с места события ведет Первый канал Грузии.

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Участники митинга потребовали отправить в отставку главу МВД Грузии Георгия Гахарию, наказать полицейских, которые жестко разогнали митинг оппозиции 20 июня, а также освободить всех задержанных на той акции. Кроме того, они требуют, чтобы следующие парламентские выборы прошли по .

Оппозиционеры настаивают на том, чтобы власти Грузии выполнили их требования до конца дня.

Митинги у парламента Грузии проходят третий день. Полиция жестко разогнала участников первой акции протеста, применив слезоточивый газ, резиновые пули и водометы. Пострадали 240 человек, более 300 задержали. Второй митинг прошел без происшествий.

Протесты начались после того, как в парламенте Грузии выступил депутат Госдумы Сергей Гаврилов. Он занял кресло спикера и говорил по-русски. Оппозиция сорвала заседание, Гаврилов покинул Грузию под охраной.

21 июня президент РФ Владимир Путин подписал указ, временно запрещающий российским авиакомпаниям перевозить россиян в Грузию, начиная с 8 июля. С этого же времени грузинским авиакомпаниям запрещено летать в Россию.