У парламента Грузии началась новая акция протеста
Оппозиционеры Грузии вышли на новую акцию протеста возле здания парламента страны в Тбилиси, сообщает «Грузия Online». Трансляцию с места события ведет Первый канал Грузии.
Участники митинга потребовали отправить в отставку главу МВД Грузии Георгия Гахарию, наказать полицейских, которые жестко разогнали митинг оппозиции 20 июня, а также освободить всех задержанных на той акции. Кроме того, они требуют, чтобы следующие парламентские выборы прошли по пропорциональной системе.
Оппозиционеры настаивают на том, чтобы власти Грузии выполнили их требования до конца дня.
Митинги у парламента Грузии проходят третий день. Полиция жестко разогнала участников первой акции протеста, применив слезоточивый газ, резиновые пули и водометы. Пострадали 240 человек, более 300 задержали. Второй митинг прошел без происшествий.
Протесты начались после того, как в парламенте Грузии выступил депутат Госдумы Сергей Гаврилов. Он занял кресло спикера и говорил по-русски. Оппозиция сорвала заседание, Гаврилов покинул Грузию под охраной.
21 июня президент РФ Владимир Путин подписал указ, временно запрещающий российским авиакомпаниям перевозить россиян в Грузию, начиная с 8 июля. С этого же времени грузинским авиакомпаниям запрещено летать в Россию.