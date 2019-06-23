Демонстранты в Тбилиси прошли шествием к офису правящей партии

Несколько сотен участников митинга, проходившего возле парламента Грузии вечером 22 июня, завершили акцию, пройдя шествием по проспекту Шота Руставели, сообщает издание «Новости-Грузия».

Демонстранты несли в руках большие растяжки: «Свободу задержанным», «Требуем пропорциональных выборов» и « ». Шествие завершилось возле офиса правящей партии «Грузинская мечта».

Во время шествия участников сопровождали полицейские, у офиса их ждал спецназ. Демонстранты кричали «Мир!» и «Гахария, уходи». О задержаниях не сообщалось.

Демонстранты завершили митинг, договорившись продолжить протестную акцию вечером 23 июня у здания парламента.

Митинги у парламента Грузии идут третий день. Протесты начались после того, как в парламенте выступил депутат Госдумы Сергей Гаврилов. Он занял кресло спикера и говорил по-русски, что возмутило оппозиционеров, сорвавших заседание.

В первый день протестов в Грузии полицейские задержали более 300 человек. Для разгона демонстрантов применяли резиновые пули, слезоточивый газ и водометы. Пострадали 240 человек.