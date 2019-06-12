Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова заявила, что полицейские, участвовавшие в задержании журналиста «Медузы» Ивана Голунова, не должны были применять силу.

«Нельзя применять силу ни в каком случае. Сила появляется тогда, когда не хватает профессионализма», — сказала Москалькова (ее слова приводит «Интерфакс»).

Дело Голунова, по словам омбудсмена, «высветило целый ряд важных вопросов», в том числе право на защиту при задержании. Также, по ее словам, важно, чтобы суды не ограничивались в качестве доказательств только показаниями полицейских.

Полиция Москвы 6 июня задержала спецкора «Медузы» Ивана Голунова. Его обвинили в покушении на сбыт наркотиков. Голунов говорил, что наркотики ему подбросили. При задержании полицейские применили к нему силу и в течение 14 часов не позволяли вызвать адвоката. 11 июня полиция Москвы прекратила уголовное дело в отношении Голунова.