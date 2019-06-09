Защита Ивана Голунова подаст жалобу в ЕСПЧ

Защита корреспондента «Медузы» Ивана Голунова подаст жалобу в ЕСПЧ на действия следствия после его задержания. Об этом на выходе из здания суда заявил адвокат Дмитрий Джулай.

Джулай напомнил, что между задержанием Голунова и решением суда о мере пресечения прошло более двух суток, отведенных законодательством — журналиста привезли в суд только 56 часов спустя. В течение почти полутора суток после задержания с ним проводились следственные действия, из-за которых ему не давали есть и спать.

«Больше суток он не спал, не ел, не пил, это было по сути настоящей пыткой. Будет подаваться жалоба в ЕСПЧ по Конвенции [о защите прав человека и основных свобод]», — заявил Джулай.

Ивану Голунову предъявлены обвинения в покушении на сбыт наркотиков. Голунов настаивает на своей невиновности и говорит, что наркотики ему подкинули. Он связывает уголовное дело против него с проводимыми им расследованиями. «Это из-за похоронного бизнеса. Мне поступали угрозы», — сказал журналист на заседании суда.