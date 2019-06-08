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Иван Голунов в суде — после решения о его домашнем аресте. Фотография
19:35, 8 июня 2019
Источник: Meduza
Никулинский суд Москвы отправил корреспондента «Медузы» Ивана Голунова, обвиняемого в покушении на сбыт наркотиков, под домашний арест. Следствие просило заключить журналиста под стражу. Голунов отвергает выдвинутые против него обвинения, он утверждает, что наркотики ему подбросили полицейские.
Евгений Фельдман для «Медузы»
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