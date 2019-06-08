Никулинский суд Москвы отправил корреспондента «Медузы» Ивана Голунова, обвиняемого в покушении на сбыт наркотиков, под домашний арест. Следствие просило заключить журналиста под стражу. Голунов отвергает выдвинутые против него обвинения, он утверждает, что наркотики ему подбросили полицейские.

Евгений Фельдман для «Медузы»