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Иван Голунов в суде — после решения о его домашнем аресте. Фотография

Источник: Meduza
Никулинский суд Москвы отправил корреспондента «Медузы» Ивана Голунова, обвиняемого в покушении на сбыт наркотиков, под домашний арест. Следствие просило заключить журналиста под стражу. Голунов отвергает выдвинутые против него обвинения, он утверждает, что наркотики ему подбросили полицейские.
Никулинский суд Москвы отправил корреспондента «Медузы» Ивана Голунова, обвиняемого в покушении на сбыт наркотиков, под домашний арест. Следствие просило заключить журналиста под стражу. Голунов отвергает выдвинутые против него обвинения, он утверждает, что наркотики ему подбросили полицейские.
Евгений Фельдман для «Медузы»