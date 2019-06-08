День суда по аресту Ивана Голунова. Хроника

Никулинский суд Москвы вечером 8 июня отправил под домашний арест спецкора «Медузы» Ивана Голунова. Несмотря на меру пресечения мягче СИЗО, дело не закрыто, Ивану по-прежнему грозит до 20 лет лишения свободы — его обвиняют в покушении на сбыт наркотиков. В перерыве заседания суда Голунов заявил, что наркотики ему подбросили из-за расследования похоронного бизнеса. Редакция «Медузы» уверена в невиновности Ивана.

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