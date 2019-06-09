Ивана Голунова отвезли в отделение полиции для продолжения следственных действий

Корреспондента «Медузы» Ивана Голунова из здания суда, где было принято решение о его домашнем аресте, повезли не домой, а в ОВД «Раменки». Это было сделано по ходатайству адвокатов.

Как заявил его адвокат Дмитрий Джулай, с Голуновым будут продолжаться следственные действия — в частности, у него изымут одежду для экспертизы.

Ивану Голунову предъявлены обвинения в покушении на сбыт наркотиков. Голунов настаивает на своей невиновности и говорит, что наркотики ему подкинули. Он связывает уголовное дело против него с проводимыми им расследованиями. «Это из-за похоронного бизнеса. Мне поступали угрозы», — сказал журналист на заседании суда.