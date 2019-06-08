Ивана Голунова отправили под домашний арест. Главное, что происходило в день суда

Евгений Фельдман для «Медузы»

Вечером 8 июня суд отправил корреспондента «Медузы» Ивана Голунова под домашний арест на два месяца. Голунову запрещено пользоваться средствами связи и общаться с другими фигурантами его дела. О домашнем аресте Голунова просила защита, а следователь и прокурор настаивали на заключении журналиста под стражу. Обвинение, в частности, предполагало, что Голунов попытается скрыться, так как у него есть загранпаспорт и он проживает не по месту регистрации. К моменту вынесения решения Голунов находился под стражей более 56 часов, хотя без санкции суда законодательство позволяет задерживать подозреваемых не более чем на 48 часов.

Официальные обвинения Голунову предъявлены по части 4 статьи 228.1 и части 3 статьи 30 УК РФ (покушение на сбыт наркотиков в крупном размере). Наказание за такое преступление — от 10 до 20 лет лишения свободы. В постановлении о его привлечении в качестве обвиняемого сказано, что Голунов в неустановленное время в неустановленном месте купил у неустановленного лица кокаин и мефедрон для последующей перепродажи. Сам Голунов настаивает, что наркотики ему подбросили полицейские.

В деле Голунова пока нет новых эпизодов. В постановлении следователя МВД сказано, что пока официально зафиксированы только два свертка с мефедроном, изъятые из рюкзака Голунова при досмотре. Всего свертков было пять — они отправлены на химическую судебную экспертизу, результатов которой еще нет. В МВД говорили, что в квартире Голунова нашли «три пакета и сверток», в которых был кокаин. В постановлении же говорится лишь о трех свертках с кокаином. Есть ли в деле еще один сверток или пакет из квартиры, неизвестно. Наркотики, изъятые из рюкзака и из квартиры, описаны в деле как один эпизод. Это означает, что пока о возбуждении нового уголовного дела или появлении нового эпизода в деле речи не идет.

Утром 8 июня Ивану Голунову стало плохо в полиции. Врачи скорой помощи предварительно диагностировали у него подозрение на сотрясение мозга, на перелом двух ребер, множественные ушибы и гематомы, сообщил адвокат журналиста Дмитрий Джулай. The Bell сообщил со ссылкой на заключение скорой помощи, что у Голунова подозрение на закрытую черепно-мозговую травму. Всего к Голунову вызывали три бригады скорой помощи, но одну из них к нему не пустили. Две других потребовали, чтобы его госпитализировали, несмотря на давление полицейских. После этого журналиста увезли в 71-ю городскую больницу на обследование. Адвокатов в кабинеты, где врачи проводили осмотр, не пускали; по мнению Джулая, на врачей могли оказывать давление.

Главврач 71-й больницы заявил, что в госпитализации Голунов не нуждается, а его состояние — удовлетворительное. По словам Александра Мясникова, у журналиста обнаружена гематома в области левой скулы, подозрение на черепно-мозговую травму не подтвердилось. Мясников заявил, что журналист был обследован травматологом, хирургом, терапевтом и невропатологом, ему сделали компьютерную томограмму органов грудной клетки и головы, ультразвуковое исследование органов брюшной полости, у него взяли на анализ кровь. Александр Мясников в 2009-2010 годах был главврачом Кремлевской больницы управделами президента; он также вел программу «О самом главном» на канале «Россия 1» и неоднократно выступал приглашенным гостем в программах Владимира Соловьева. «Выбор, в какую больницу везти Ивана, был явно неслучаен», — отметил глава правозащитной группы «Агора» Павел Чиков.

У Никулинского суда с утра проходили пикеты. Полицейские задерживали тех, кто устраивал пикеты на территории суда, что запрещено законом (подробнее о том, как правильно пикетировать). Среди задержанных были главный редактор «Таких дел» Анастасия Лотарева, журналист этого издания Сергей Карпов и активистка Александра Чугорина. На них составили административные протоколы и отпустили. Пикеты в поддержку Голунова также проходили во многих городах России и в других странах.

Александр Бакланов, Григорий Левченко