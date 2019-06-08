Ивана Голунова отправили на обследование в больницу

Врачи скорой помощи направили журналиста «Медузы» Ивана Голунова на обследование в больницу, сообщает управление МВД по Москве. Врачи осмотрели Голунова после того, как он пожаловался на плохое самочувствие.

В МВД не уточнили, в какую больницу везут Голунова. По словам главреда «Эха Москвы» Алексея Венедиктова, журналиста доставили в 71-ю городскую больницу.

Ивана Голунова осматривали врачи двух бригад скорой помощи. Они установили, что у журналиста сотрясение головного мозга, гематома и подозрение на перелом ребер. Первоначально в полиции отказывали в госпитализации Голунова.

Полиция сообщила о госпитализации Голунова спустя ровно двое суток после фактического задержания журналиста.

8 июня Голунову предъявили обвинение в покушении на сбыт наркотиков в крупном размере. Эта статья предусматривает от 10 до 20 лет лишения свободы. Журналист утверждает, что полицейские подбросили ему наркотики.

После задержания Голунову около 16 часов не позволяли обратиться к адвокату. В полиции корреспондента «Медузы» избили, при этом ему не дали вызвать скорую помощь. Также полиция сутки отказывала ему в просьбе сдать биологические образцы для экспертизы, которая может подтвердить его невиновность.