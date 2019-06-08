Врач скорой помощи: у Ивана Голунова сотрясение мозга и подозрение на перелом ребер

Врач скорой помощи, осмотревший в полиции задержанного корреспондента «Медузы» Ивана Голунова, сказал, что у журналиста сотрясение головного мозга, гематома и подозрение на перелом ребер. Об этом сообщил глава правозащитной группы «Агора» Павел Чиков.

Врач сказал, что Голунова необходимо отправить в больницу, ему нужно сделать рентген. Полиция отказала журналисту в госпитализации.

По словам Чикова, к Голунову были вызваны две бригады «скорой». Обе они потребовали госпитализировать журналиста — несмотря на попытки полицейских оказать давление на врачей.

Голунов рассказывал, что его избили после задержания 6 июня. Журналиста ударили по голове и протащили по полу. Один из полицейских надавил ему ногой на грудь.

8 июня Голунову предъявили обвинение в покушении на сбыт наркотиков в крупном размере. Эта статья предусматривает от 10 до 20 лет лишения свободы.

Голунов утверждает, что наркотики ему подбросили полицейские. После задержания журналисту около 16 часов не позволяли обратиться за помощью адвоката. Кроме того, долгое время полиция отказывала ему в просьбе сдать биологические образцы для экспертизы, которая может подтвердить его невиновность.