Ивану Голунову предъявили обвинение в покушении на сбыт наркотиков
Источник: Meduza
Корреспонденту «Медузы» Ивану Голунову предъявлено обвинение в покушении на сбыт наркотиков в крупном размере. Эта статья УК предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 20 лет.
Ожидается, что 8 июня в Никулинском суде Москвы пройдет заседание, на котором журналисту будет избрана мера пресечения.
Иван Голунов утверждает, что наркотики ему подкинули полицейские. После задержания 6 июня журналисту около 16 часов не разрешали обратиться к адвокату. В полиции Голунов был избит. Оперативно вызвать скорую помощь ему тоже не позволили.
Полиция, кроме того, долгое время отказывалась взять у Голунова биологические образцы, анализ которых может подтвердить, что он не прикасался к наркотикам.