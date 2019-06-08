Прокурор попросил арестовать Ивана Голунова на два месяца

На заседании Никулинского районного суда Москвы представитель прокуратуры попросил арестовать Ивана Голунова на два месяца.

Гособвинитель выразил мнение, что Голунов собирается скрыться от следствия. Он отметил, что журналист не проживает по месту регистрации и имеет загранпаспорт.

Защита Голунова попросила суд прекратить рассматривать ходатайство об аресте, отметив, что следствие нарушило нормы УПК, незаконно удерживая журналиста свыше 48 часов. Суд отказал защите.