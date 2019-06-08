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Полиция утверждает, что Ивана Голунова не били. Тогда откуда эти травмы?

Источник: Meduza
Врач бригады скорой помощи, которую вызывали к задержанному корреспонденту «Медузы» Ивану Голунову, рассказал <a href="https://www.interfax.ru/" target="_blank">«Интерфаксу»</a> о результатах осмотра. У журналиста выявили телесные повреждения. Голунов рассказывал, что после задержания его избили. Полиция утверждала, что это не соответствует действительности.
Врач бригады скорой помощи, которую вызывали к задержанному корреспонденту «Медузы» Ивану Голунову, рассказал «Интерфаксу» о результатах осмотра. У журналиста выявили телесные повреждения. Голунов рассказывал, что после задержания его избили. Полиция утверждала, что это не соответствует действительности.

Фото в анонсе: Телеканал «Дождь»