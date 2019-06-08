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Иван Голунов в суде. Фотография
17:47, 8 июня 2019
Источник: Meduza
В Никулинском суде Москвы началось судебное заседание по мере пресечения корреспонденту «Медузы» Ивану Голунову. Его обвиняют в покушении на сбыт наркотиков в крупном размере. Следствие требует арестовать журналиста. Голунов утверждает, что дело сфабриковано, наркотики ему подбросили полицейские.
Евгений Фельдман для «Медузы»
1,8K
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