Иван Голунов в суде. Фотография

В Никулинском суде Москвы началось судебное заседание по мере пресечения корреспонденту «Медузы» Ивану Голунову. Его обвиняют в покушении на сбыт наркотиков в крупном размере. Следствие требует арестовать журналиста. Голунов утверждает, что дело сфабриковано, наркотики ему подбросили полицейские.

Евгений Фельдман для «Медузы»