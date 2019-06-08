Полиция задержала одного человека у здания Никулинского суда

Полиция задержала одного человека у здания Никулинского районного суда Москвы, где собрались журналисты, а также люди, поддерживающие корреспондента «Медузы» Ивана Голунова. В самом суде сейчас рассматривается вопрос о мере пресечения журналисту.

Попыток задержать кого-либо еще полиция не предпринимала. Сейчас у здания суда по оценке корреспондента «Медузы» находятся 300-400 человек. К месту событий подъехали два полицейских автозака.