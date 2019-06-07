В Екатеринбурге экспертный совет выбрал шесть возможных площадок для строительства храма

В Екатеринбурге экспертный совет с участием архитекторов выбрал шесть возможных площадок для строительства храма святой Екатерины:

Пустырь на перекрестке улиц Белинского — Фурманова

Сквер у Драмтеатра

Улица Горького, 17

Акватория городского пруда за Макаровским мостом

На месте снесенной телебашни

На улице Татищева

Первые пять площадок были выбраны из 13 самых популярных вариантов согласно предложениям, которые жители посылали через сайт администрации. Шестую эксперты предложили сами, пишет 66.ru.

Сообщается, что выбранные варианты обсудят с представителями епархии и инвесторов проекта храма. Ранее администрация города сообщала, что после экспертного обсуждения пройдет общегородское голосование.

Храм святой Екатерины планировалось построить в сквере у Драмтеатра. В мае на месте строительства начались протесты, которые периодически перерастали в столкновения между противниками и сторонниками строительства. В итоге работы были заморожены, а власти пообещали провести общегородской опрос для выбора площадки.