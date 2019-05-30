В Екатеринбурге завершили сбор предложений о месте для строительства храма. Результаты пока не объявлены

Администрация Екатеринбурга завершила сбор мнений жителей города о месте строительства храма святой Екатерины.

За 10 дней проведения опроса, сообщили «Интерфаксу» в городской администрации, от жителей поступило более девяти тысяч обращений с вариантами размещения храма.

«Это число уже зарегистрированных обращений. Есть поступившие, но еще не зарегистрированные. Цифра вырастет», — сказал представитель администрации.

Когда власти города планируют закончить обрабатывать поступившие обращения и обнародуют результаты — пока неизвестно.

Проект строительства храма святой Екатерины в Екатеринбурге обсуждается уже несколько лет. Пока найти площадку, которая устроила бы все стороны, не удалось. 13 мая были начата подготовка к строительству храма в сквере около Драмтеатра в центре города. Это привело к стихийным акциям протеста местных жителей. Были задержаны несколько десятков человек.

Президент РФ Владимир Путин предложил провести опрос жителей о месте строительства храма. До подведения итогов опроса строительство в сквере было приостановлено. Когда начнется опрос и как он будет проходить, власти города пока не объявили.