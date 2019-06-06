Мэрия Екатеринбурга опубликовала полный список предложений жителей города о возможных местах для строительства храма святой Екатерины.

Сбор предложений проводился с 20 по 30 мая через сайт городской администрации. В общей сложности в мэрию поступило 11079 обращений.

Из них был составлен список из 61 пункта. Он поделен на три части. В верхней — 13 пунктов. Это самые популярные площадки, за которые подано более 100 предложений граждан.

В тройку лидеров вошли:

Пустырь на перекрестке ул. Белинского-Фурманова

ул. Куйбышева, 36, недострой гостиницы «Дели»

В сквере у Драмтеатра

Опрос граждан был объявлен из-за акций протеста жителей Екатеринбурга, проходивших на месте начавшейся стройки храма в сквере у Драмтеатра. Из-за протестов стройку остановили.

Предполагается, что поступившие предложения войдут в список для общегородского опроса граждан. Когда он состоится, пока точно неизвестно.