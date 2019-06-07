Участников пикетов в поддержку Ивана Голунова отпустили из полиции

Полицейские отпустили участников одиночных пикетов в поддержку журналиста «Медузы» Ивана Голунова, не став составлять на них протоколы. Об этом в твиттере сообщил один из задержанных журналистов Григорий Туманов.

Всего во время пикетов возле здания городского управления МВД на Петровке в Москве задержали 12 человек, большинство из них — журналисты.

Пикеты в поддержку Ивана Голунова продолжаются. Пока что полицейские никого не задерживают, но призывают граждан разойтись. Собравшиеся стоят в очереди, чтобы постоять в пикете.

Трансляцию от здания МВД ведет ютьюб-канал «Рупор Москвы».

Пикет в поддержку корреспондента «Медузы» — Ивана Голунова / LIVE 07.06.19 Рупор Москвы

Корреспондент «Медузы» Иван Голунов был задержан 6 июня по подозрению в покушении на сбыт наркотиков. Журналист обвинения отрицает, он утверждает, что полицейские подбросили ему наркотики. После задержания Голунову не позволили вызвать адвоката. Полицейские также избили журналиста и не разрешили ему вызвать скорую помощь.

Также полицейские отказались взять у Голунова смывы рук и срезы ногтей и направить их на экспертизу. Это могло бы подтвердить, что он не прикасался к наркотикам.