Полиция в Москве задержала участников одиночных пикетов в поддержку Ивана Голунова

Полиция Москвы начала задерживать участников одиночных пикетов в поддержку корреспондента «Медузы» Ивана Голунова, которые проходят у здания городского управления МВД. Трансляцию задержаний ведет ютьюб-канал «Рупор Москвы».

Пикет в поддержку корреспондента «Медузы» — Ивана Голунова / LIVE 07.06.19 Рупор Москвы

Полицейские заводят участников пикетов в свой автобус «для проверки документов». Сотрудники МВД отказываются называть происходящее задержанием, при этом некоторых пикетчиков уводят по трое-четверо полицейских. Задержанных увезли в ОВД «Тверской».

Среди задержанных оказались журналисты Павел Каныгин, Илья Азар, Андрей Борзенко, Александр Поливанов, Игорь Садреев, Григорий Туманов, Виктория Микиша, Александр Горбачев, писатель Виктор Шендерович, литературный критик Анна Наринская, правозащитница Виктория Ивлева, активист Григорий Саксонов. Об этом «Медузе» сообщил задержанный журналист Андрей Борзенко.

Также полицейские задержали журналиста Александра Рыклина, но затем отпустили.

Ивана Голунова задержали 6 июня. Его подозревают в покушении на сбыт наркотиков в крупном размере. Журналист обвинения отрицает, он утверждает, что ему подбросили наркотики.

После задержания Голунову не разрешали вызвать адвоката. В полиции журналиста избили, после чего не позволили вызвать скорую помощь. Также полицейские отказались взять у Голунова смывы рук и срезы ногтей — эта экспертиза могла бы подтвердить, что он не прикасался к наркотикам.