Полиция заявила об изъятии кокаина при обыске в квартире Ивана Голунова

Управление МВД по Москве заявило, что при обыске в квартире корреспондента «Медузы» Ивана Голунова были найдены более пяти граммов кокаина. Об этом говорится в официальном сообщении управления.

В том же сообщении московская полиция назвала ошибкой одного из своих сотрудников тот факт, что в новости о задержании Голунова на сайте ГУ МВД были опубликованы фотографии, сделанные не в его квартире.

«В действительности одна фотография сделана в квартире, в которой проживал подозреваемый. Остальные сделаны по другим адресам в рамках проведения оперативных мероприятий и следственных действий по пресечению деятельности группы лиц, занимающихся сбытом наркотиков в Московском регионе, на связь с которой проверяется задержанный», — говорится в сообщении.

Полиция также утверждает, что Голунов после задержания сначала согласился, а затем отказался сдать смывы рук и срезы ногтей для экспертизы. Анализ этих образцов необходим для того, чтобы проверить, прикасался ли он к наркотикам.

«Впоследствии после прибытия представителей общественности ему было еще раз предложено сдать смывы рук и срезы ногтей, на что он ответил согласием», — заявила полиция. О каких именно представителях общественности идет речь, в сообщении не уточняется.

Иван Голунов и его адвокат утверждают, что полицейские долгое время отказывали в просьбе взять биологические образцы для экспертизы и дали согласие только «после наших уговоров и после публикаций СМИ».

Корреспондент «Медузы» Иван Голунов был задержан 6 июня, его подозревают в покушении на сбыт наркотиков. Журналист утверждает, что наркотики ему подбросили полицейские.

В полиции журналиста избили (ГУ МВД утверждает, что это не соответствует действительности). Голунов рассказал, что ему долгое время не позволяли обратиться к адвокату и вызвать скорую помощь.