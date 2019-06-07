На пикете в поддержку Ивана Голунова у ГУ МВД Москвы возобновились задержания

На пикете в поддержку задержанного журналиста «Медузы» Ивана Голунова у здания ГУ МВД Москвы возобновились задержания — в автозак увели муниципального депутата Виктора Котова. Об этом сообщает корреспондент «Медузы».

Обновление. Около 19:30 задержали еще двоих человек, передает корреспондент «Медузы».

Ранее полиция задержала несколько журналистов, участвовавших в пикете, но отпустила их без составления протоколов.

У здания выстроилась очередь из желающих принять участие в пикете. Полицейские требуют от собравшихся разойтись и измеряют рулеткой расстояние между участниками акции, так как по закону одиночные пикеты должны находиться друг от друга на расстоянии не менее 50 метров.

Пикеты в поддержку журналиста «Медузы» Ивана Голунова Meduza