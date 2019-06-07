Ивана Голунова на ночь поместят в отдельную камеру с видеонаблюдением

Корреспондент «Медузы» Иван Голунов будет помещен в отдельную камеру с видеонаблюдением для обеспечения его безопасности. Такое обещание, сообщила член ОНК Ева Меркачева, дали в УВД по ЗАО Москвы.

Меркачева также сообщила, что полицейские согласились принять еду от родных Голунова «прямо сейчас», до того, как его увезут в изолятор временного содержания на ночь. Ранее адвокат Голунова Дмитрий Джулай сообщал, что в течение суток Голунову не давали есть.

По словам Меркачевой, Голунов «24 часа в наручниках». Полицейские отказываются их снять, ссылаясь на УПК.

Ивана Голунова подозревают в покушении на сбыт наркотиков. Он утверждает, что наркотики ему подкинули полицейские. После задержания журналист был избит. Ему долгое время не позволяли обратиться к адвокату и вызвать скорую помощь.