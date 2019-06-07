Перейти к материалам
Новости
Истории
Разбор
Игры
Шапито
Подкасты
О проекте
Реклама
Meduza in English
EN
50
новости
Как выглядит квартира Ивана Голунова после обыска
2 минуты
18:13, 7 июня 2019
Журналист «Медузы» Иван Голунов был задержан 6 июня в центре Москвы по подозрению в производстве и сбыте наркотиков. Дома у Голунова прошел обыск. Полиция опубликовала фото, якобы сделанные в квартире, где живет журналист. Позже
МВД признало
, что лишь одна из этих фотографий была сделана у Голунова. Корреспонденты «Медузы» побывали в квартире Голунова. Вот как выглядит его квартира после обыска.
Подписывайтесь на наш
Youtube
50
Напишите нам