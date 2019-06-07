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Как выглядит квартира Ивана Голунова после обыска

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Журналист «Медузы» Иван Голунов был задержан 6 июня в центре Москвы по подозрению в производстве и сбыте наркотиков. Дома у Голунова прошел обыск. Полиция опубликовала фото, якобы сделанные в квартире, где живет журналист. Позже МВД признало, что лишь одна из этих фотографий была сделана у Голунова. Корреспонденты «Медузы» побывали в квартире Голунова. Вот как выглядит его квартира после обыска.
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