Адвокат: Иван Голунов больше суток не спал и не ел

Журналисту «Медузы» Ивану Голунову, задержанному по подозрению в производстве и сбыте наркотиков, более суток не давали есть и спать, заявил его адвокат Дмитрий Джулай, выступая перед журналистами.

«Он уже плохо соображает, что происходит. В очень плохом состоянии», — заявил адвокат, добавив, что в связи с этим защита просит перенести вторую очную ставку на субботу, 8 июня.

На ночь, предположил адвокат, Голунова увезут в изолятор временного содержания в ОВД «Крылатское».

Адвокат Павел Чиков, в свою очередь, опубликовал в телеграм-канале фотографию ссадин на спине у Голунова, полученных «от волочения оперативниками по полу в кабинете на Петровке, 38».

Адвокат заявлял ходатайство о проведении судебно-медицинской экспертизы полученных Голуновым телесных повреждений, но следователь отказал, сообщил Чиков.