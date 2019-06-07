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Последняя переписка корреспондента «Медузы» Ивана Голунова перед задержанием
12:52, 7 июня 2019
Источник: Meduza
Журналист Илья Васюнин сообщил, что корреспондента «Медузы» Ивана Голунова задержали перед встречей с ним, которая должна была состояться в кофейне на Цветном бульваре в 14:30 6 июня. По
словам
Васюнина, встреча касалась «журналистских вопросов», которые не были связаны с текстами Голунова, и о ней никто не знал. Следователи не позволили Голунову вызвать адвоката или позвонить родным и сообщили о его задержании его коллеге Светлане Рейтер только около четырех часов утра. Голунова избили в полиции, но не разрешили вызвать скорую помощь, чтобы зафиксировать побои. Кроме того, полиция отказалась взять у журналиста смывы рук и срезы ногтей — их экспертиза могла бы подтвердить, что Голунов не прикасался к наркотикам.
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