Сбербанк отказался от планов работы с криптовалютой

Сбербанк принял решение приостановить планы по работе с криптовалютой, объявил вице-президент кредитной организации Андрей Шеметов.

«Мы ждали законодательства, которое позволяет торговать криптовалютой. Так как на текущий момент регулятор смотрит негативно, мы решили приостановить этот план», — цитирует Шеметова ТАСС .

Глава Сбербанка Герман Греф был в числе тех, кто активно высказывался в поддержку криптовалют и технологии блокчейна, а также рассказывал, что лично инвестировал в биткоин. В 2017 году Сбербанк сообщал, что его дочерний банк в Швейцарии работает над возможностью открытия счетов в криптовалюте.

В начале 2018 года Минфин подготовил и внес в Госдуму законопроект о правилах работы с криптовалютой в России. Центробанк, в свою очередь, заявлял, что обменные операции с криптовалютой несут высокий риск и их нельзя разрешать в пределах страны. О высоких рисках криптовалют говорил и президент РФ Владимир Путин.

В октябре 2018 года Греф заявлял, что «не видит большого будущего у криптовалют» и считает их лишь побочным «примитивным» процессом технологии блокчейн.