Активистку Лилию Осипову оштрафовали на 15 тысяч рублей за плакат «Извинись за Екб» на здании управления патриархии

Активистка «Ассоциации народного сопротивления» Лилия Осипова оштрафована на 15 тысяч рублей за акцию с баннером «Извинись за Екб», сообщает «Медизона» со ссылкой на пресс-секретаря организации Никиту Зайцева.

На Осипову был составлен протокол об участии в несогласованной акции, которая создала помехи движению транспорта и пешеходов (часть 6.1 статьи 20.2). Осипова в Хамовническом суде Москвы признала участие в акции, но отрицала, что она создала какие-либо помехи.

Акция «Извинись за Екб» была организована 16 мая в поддержку жителей Екатеринбурга, которые протестовали против строительства церкви на месте сквера в центре города.

Президент РФ Владимир Путин заявил, что нужно провести опрос о строительстве церкви. После этого власти Екатеринбурга объявили о приостановке строительства до получения результатов опроса, забор, установленный в сквере вокруг стройплощадки, был демонтирован.