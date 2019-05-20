В Екатеринбурге «ради мира и согласия» уберут забор в сквере, где планируют построить храм
Забор вокруг сквера в Екатеринбурге, где планируется строительство храма святой Екатерины, в ближайшее время будет демонтирован. Об этом сообщил директор фонда святой Екатерины Александр Андреев.
Андреев отметил, что с соответствующей просьбой к фонду обратился митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл. По словам директора, это будет сделано «ради мира и согласия в нашем городе».
“Мы со своей стороны обратимся к жителям Екатеринбурга, которые ходили и вытаптывали газон, которым небезразлична зеленая зона нашего города, чтобы когда фонд святой Екатерины назначит дату восстановления газона, противники храма присоединились к нам на этой площадке“, - заявил Андреев.
Участники акций протеста против строительства храма несколько дней подряд роняли сетчатое ограждение, возведенное вокруг сквера. После этого его заменили на более капитальную конструкцию.
Вопрос о строительстве храма будет вынесен на городской опрос, который власти обещают проводить в ближайшие три недели.