В Екатеринбурге «ради мира и согласия» уберут забор в сквере, где планируют построить храм

Забор вокруг сквера в Екатеринбурге, где планируется строительство храма святой Екатерины, в ближайшее время будет демонтирован. Об этом сообщил директор фонда святой Екатерины Александр Андреев.

Андреев отметил, что с соответствующей просьбой к фонду обратился митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл. По словам директора, это будет сделано «ради мира и согласия в нашем городе».

Участники акций протеста против строительства храма несколько дней подряд роняли сетчатое ограждение, возведенное вокруг сквера. После этого его заменили на более капитальную конструкцию.

Вопрос о строительстве храма будет вынесен на городской опрос, который власти обещают проводить в ближайшие три недели.